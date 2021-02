Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 febbraio 2021

Questa sera, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, un’intervista a tutto campo, in diretta, al leader della Lega Matteo Salvini sugli argomenti politici ed economici centrali per l’azione di Governo: l’esecutivo Draghi riuscirà a garantire discontinuità rispetto all’operato del Conte Bis? Nel corso della serata, un’ampia pagina verrà dedicata, come di consueto, alla crisi economica, al rischio di un nuovo lockdown e alle continue chiusure e restrizioni che, nonostante il cambio di Governo, sembrano costituire ancora l’ossatura della strategia sanitaria contro il Coronavirus. Spazio inoltre alla situazione del Movimento 5 Stelle, dove è sempre più evidente una spaccatura tra i componenti. Questo indica la fine del M5s? E qual è il futuro dell’ex premier Giuseppe Conte? Infine, la trasmissione riaccenderà i riflettori sulla campagna vaccinale nazionale. Per compensare la scarsità di dosi di vaccino anti-Covid-19, il Veneto vorrebbe procurarsele da sé sul mercato: fa bene?

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 18 febbraio 2021 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Che Dio ci aiuti 6: la trama della prossima puntata, la nona Animali fantastici e dove trovarli: il cast del film La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: anticipazioni e ospiti della quinta puntata