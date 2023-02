Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 febbraio 2023

Questa sera, giovedì 16 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervista il presidente del Senato Ignazio La Russa in merito alla stretta attualità politica. Al centro della puntata, il tema sicurezza nelle città italiane, con le ultime aggressioni che stanno preoccupando il Governo. Inoltre, un focus sulla decisione dell’Unione Europea di vietare la vendita delle automobili con motore a scoppio a partire dal 2035 per il rispetto delle politiche ambientaliste.

Nel corso della serata, si affronterà il tema relativo al reddito di cittadinanza e al nuovo metodo per far lavorare chi percepisce il sussidio. Infine, un approfondimento sulla cultura islamica in Italia che vede le donne vivere segregate e spesso subire violenze, per rispettare precetti religiosi tra i quali quello del matrimonio combinato. Ad accompagnare Paolo Del Debbio, tra gli altri, Licia Ronzulli, Simona Malpezzi, Michele Gubitosa, Isabella Tovaglieri e Luigi De Magistris.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 16 febbraio 2023 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.