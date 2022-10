Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 ottobre 2022

Questa sera, giovedì 13 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Le sfide che attendono il nuovo Parlamento, dal carobollette alla gestione delle risorse energetiche, fino alla strategia da utilizzare di fronte al conflitto tra Russia e Ucraina, saranno al centro del nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio, in onda questa sera, giovedì 13 ottobre 2022, in prima serata su Rete 4. Nel corso della serata, un approfondimento anche sul futuro del reddito di cittadinanza e un’analisi sui diritti LGBTQ+ in Italia. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Giovanni Donzelli, Matteo Ricci, Alessandro Cattaneo, Isabella Tovaglieri, Ettore Licheri, Giuliano Granato e Diana De Marchi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 13 ottobre 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.