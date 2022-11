Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 novembre 2022

Questa sera, giovedì 10 novembre 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervisterà il ministro del Turismo Daniela Santanchè in merito ai temi al centro dell’agenda del Governo Meloni, dall’immigrazione al nuovo decreto aiuti per affrontare il caro energia. A seguire, un’analisi sulla proposta di riforma del reddito di cittadinanza a cui sta pensando l’esecutivo e che prevederebbe, tra le cose, il ridimensionamento del numero di assegni erogati. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Marco Osnato, Davide Faraone, Alessandro Morelli, Matteo Ricci, Marta Collot, Alessandro Cattaneo, Ettore Licheri e Michele Usuelli.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 10 novembre 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.