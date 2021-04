Don Camillo e l’onorevole Peppone: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 17 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Don Camillo e l’onorevole Peppone, film del 1955. Si tratta del terzo episodio della celebre saga che vede protagonisti Fernandel e Gino Cervi, il primo diretto da Carmine Gallone (che dirigerà anche il quarto), mentre i due precedenti erano stati diretti da Julien Duvivier.

Trama

Siamo nel 1948. Brescello è in fermento. Nella piazza si costruisce un monumento alla Pace, e il Partito Comunista manda in missione alcuni compagni della città per fare propaganda: infatti a breve ci saranno le elezioni politiche, e il sindaco Peppone si candida a deputato. Don Camillo, appena venuto a sapere della notizia, corre a protestare dal Cristo crocifisso, ma poi minimizza, ricordando che prima Peppone deve superare l’esame di quinta elementare. Durante l’esame Peppone viene preso dall’agitazione, ma interviene don Camillo, facendogli superare brillantemente l’esame in cambio di una cospicua contropartita.

Don Camillo e l’onorevole Peppone: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Don Camillo e l’onorevole Peppone, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fernandel: don Camillo

Gino Cervi: Peppone

Claude Sylvain: Clotilde

Leda Gloria: Maria, moglie di Peppone

Saro Urzì: il Brusco

Umberto Spadaro: Bezzi, il contadino

Marco Tulli: lo Smilzo

Memmo Carotenuto: lo Spiccio

Giovanni Onorato: il Lungo

Carlo Duse: il Bigio

Aldo Vasco: il mezzadro Tasca

Guido Celano: il maresciallo

Luigi Tosi: il Pretore

Manuel Gary: avv. Cerratini, delegato del PCI

Mario Siletti: avv. Stiletti, l’esaminatore

Gaston Rey: Bollini

Gustavo De Nardo: Filetti

Stefano Alberici: il figlioletto di Peppone

André Hildebrand: un membro dell’opposizione

Renzo Giovampietro: il prigioniero ferito

Spartaco Pellicciari: un cittadino democristiano

Giuseppe Vinaver: un avversario politico

Lamberto Maggiorani: un cittadino democristiano

Vincent Barbi: membro della giunta comunale

Enrico Canestrini: un cittadino democristiano

Giuseppe Varni: un cittadino democristiano

Eugenio Maggi: un “compagno”

Streaming e tv

Dove vedere Don Camillo e l’onorevole Peppone in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 17 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming su MediasetPlay.it.

