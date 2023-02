Domenica In – Sanremo 2023: i giornalisti sul palco dell’Ariston

Quali sono i giornalisti che prendono parte a Domenica In – Speciale Sanremo 2023 in onda oggi, 12 febbraio, su Rai 1? Durante la puntata di oggi, condotta ovviamente da Mara Venier, sul palco dell’Ariston si alterneranno tantissimi ospiti. In primis tutti i cantanti che hanno preso parte alla kermesse canora. A porgli le domande saranno la conduttrice e alcuni ospiti e giornalisti.

In particolare si avvicenderanno il coreografo Luca Tommasini, il direttore creativo di Coppola Mauro Situra, il blogger Davide Maggio ed il Presidente Camera Buyer Moda Italia Beppe Angiolini Sugar. Il parco giornalisti sarà invece composto dalla storica inviata del Festival Marinella Venegoni, quindi Andrea Laffranchi (Corriere della sera), Paolo Giordano (Il Giornale), Luca Dondoni (La Stampa), Emanuela Castellini (Quotidiani del Nord), Laura Rio (Il Giornale), Alvaro Moretti (Il Messaggero) e Cinzia Marongiu (Tiscali).

Tutti i giornalisti porranno le loro domande ai vari cantanti. Saranno quindi affrontati diversi temi, polemiche e curiosità legate agli artisti e alla gara. Previsti quindi colpi di scena e, forse, qualche diverbio.

Streaming e tv

