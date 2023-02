Domenica In Sanremo 2023, diretta LIVE: la cronaca in tempo reale

DOMENICA IN SANREMO 2023 DIRETTA LIVE – Oggi, domenica 12 febbraio, alle ore 14 su Rai 1 va in onda Domenica In – Speciale Sanremo 2023. Alla conduzione Mara Venier. Sul palco dell’Ariston tanti ospiti e tutti i cantanti in gara al Festival. Noi di TPI seguiremo LIVE il programma con una diretta testuale. Seguitela con noi!

Ore 14,20 – Al teatro Ariston fa il suo ingresso Ultimo, classificatosi quarto alla 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023.

Ore 14,00 – Iniziato lo speciale Domenica In dedicato al Festival di Sanremo.

Ore 13,45 – Tra pochi minuti inizierà il programma di Mara Venier. Seguitelo con noi!

Ore 13,40 – Chi vedremo oggi a Domenica In Sanremo 2023? Oltre ai cantanti che hanno preso parte alla gara ci saranno: Alberto Matano, Pino Strabioli, Ornella Muti, Chiara Francini e Alessandro Siani. Si avvicenderanno poi nel corso del lungo pomeriggio televisivo sul palco del teatro Ariston di Sanremo il coreografo Luca Tommasini, il direttore creativo di Coppola Mauro Situra, il blogger Davide Maggio ed il Presidente Camera Buyer Moda Italia Beppe Angiolini Sugar. Il parco giornalisti sarà composto dalla storica inviata del Festival Marinella Venegoni, quindi Andrea Laffranchi (Corriere della sera), Paolo Giordano (Il Giornale), Luca Dondoni (La Stampa), Emanuela Castellini (Quotidiani del Nord), Laura Rio (Il Giornale), Alvaro Moretti (Il Messaggero) e Cinzia Marongiu (Tiscali).

LA CLASSIFICA DEL FESTIVAL DI SANREMO 2023

MARCO MENGONI Lazza Mr Rain Ultimo Tananai Giorgia Madame Rosa Chemical Elodie Colapesce e Dimartino Modà Gianluca Grignani Coma Cose Ariete LDA Articolo 31 Paola e Chiara Leo Gassamann Mara Sattei Colla Zio Cugini di Campagna Gianmaria Levante Olly Anna Oxa Will Shari Sethu

Cantanti

Quali sono i cantanti che prenderanno parte a Domenica In – Speciale Sanremo 2023? Ecco la lista completa:

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Articolo 31 – Un bel viaggio

Ariete – Mare di guai

Colapesce e Dimartino – Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma_Cose – L’addio

Elodie – Due

gIANMARIA – Mostro

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Giorgia – Parole dette male

I Cugini di Campagna – Lettera 22

Lazza – Cenere

LDA – Se poi domani

Leo Gassmann – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Modà – Lasciami

Mr. Rain – Supereroi

Olly – Polvere

Paola & Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tananai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 12 febbraio 2023, a partire dalle ore 14. La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 18,45.