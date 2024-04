Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 7 aprile 2024

Torna oggi, 7 aprile 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 7 aprile 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 7 aprile

Oggi, 7 aprile 2024, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte con l’ormai consueto momento musicale questa volta con protagonista una delle band più celebri del panorama canoro nazionale, ovvero i Pooh. Ospite poi della trentesima puntata di questa edizione l’attore e comico napoletano Francesco Paolantoni, che con zia Mara parlerà della serie “Il Santone 2” in onda su Rai Play. Spazio poi a Chiara Francini. L’attrice fiorentina sarà la protagonista e padrona di casa del nuovo varietà del mercoledì sera di Rai1 “Forte e chiara“, che debutterà il 10 aprile dopo la consueta puntata di Affari tuoi. Torna nel pomeriggio di Rai 1 una vecchia conoscenza del pubblico della prima rete di questa fascia oraria: Serena Bortone che parlerà con Mara del suo romanzo “A te vicino così dolce“.

Si passerà poi alla musica con LDA ospite di Domenica in per lanciare il nuovo singolo “Nun è cos“, brano che canta insieme a Matteo Paolillo. L’attore di “Mare fuori” che ha pubblicato un nuovo EP ispirato alla vita del personaggio della serie da lui interpretato nella famosa serie, intitolato “Edo – Ultimo Atto“. Si chiude poi la puntata con l’attore Edoardo Leo, protagonista della nuova serie di Rai1 “Il clandestino“, in onda da lunedì 8 aprile subito dopo Affari tuoi.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 7 aprile 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.