Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 29 ottobre 2023

Torna oggi, 29 ottobre 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 29 ottobre 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 29 ottobre

Oggi, 29 ottobre 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Prevista la presenza del regista turco Ferzan Ozpetek, amico della padrona di casa. Ozpetek presenterà il suo ultimo lavoro cinematografico ‘Nuovo Olimpo’, un film che verrà rilasciato il primo novembre in streaming su Netflix. Una particolare attenzione meritano inoltre, le presentazioni dei film proposti durante la Festa del Cinema di Roma. Una tra queste è ‘C’è Ancora Domani’, un film che segna il debutto alla regia di Paola Cortellesi. Un’opera che sarà disponibile nelle sale dal prossimo 26 ottobre, con un cast che include Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni. Sarà poi ospite l’attrice Giovanna Mezzogiorno, che presenterà il cortometraggio da lei diretto, ‘Unfitting (Inadeguata)’, un racconto delle difficoltà affrontate dopo aver subito un aumento di peso. Infine Massimo Lopez e Tullio Solenghi che garantiranno momenti di svago ed allegria. E la musica? Prevista la presenza di una band iconica: i Take That.

Spazio poi a un talk su Ballando con le stelle, con ospiti Paola Perego, Simona Ventura, Carlotta Mantovan, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Minnie Minoprio. E ancora una lunga intervista a Lino Banfi.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 29 ottobre 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.