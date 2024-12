Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 29 dicembre 2024

Torna oggi, 29 dicembre 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 29 dicembre 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 29 dicembre

La puntata si aprirà con Paolo Fox e un ampio spazio dedicato alle previsioni dei dodici segni zodiacali per il 2025. In studio numerosi ospiti: Giancarlo Magalli, Valeria Marini, Sonia Bruganelli, Alan Friedman, Pamela Prati, Pierpaolo Pretelli, Nino Frassica, Francesca Manzini, la Signora Coriandoli, Rossella Erra, Enrica Bonaccorti, Alessandra Mussolini e Rossanna Banfi.

Spazio poi a Bobby Solo che si esibirà accompagnato dalla sua band con alcuni dei suoi più grandi successi tra cui “Una lacrima sul viso”, “Se piangi se ridi” e “Blue suede shoes”; in studio presente anche la moglie Tracy Quade e il figlio Ryan. L’attore e regista Alessandro Gassmann interverrà per presentare il film per la tv “Questi fantasmi”, tratto dalla omonima commedia di Eduardo De Filippo e in onda lunedì 30 dicembre in prima serata su Rai1. Infine un momento dedicato all’imprenditore Santo Versace, in studio con la moglie Francesca De Stefano, per festeggiare i suoi ottant’anni tra carriera e vita privata.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 29 dicembre 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.