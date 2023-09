Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 24 settembre 2023

Torna oggi, 24 settembre 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 24 settembre 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 24 settembre

Oggi, 24 settembre 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. In primo piano un talk sul caso che riguarda la grande Gina Lollobrigida. Andrea Piazzolla, amico e factotum oltre che figlioccio della grande attrice scomparsa nei mesi scorsi, sotto processo con l’accusa di “circonvenzione di incapace”. Il pubblico ministero ha chiesto per lui una condanna a 7 anni e mezzo per aver sottratto beni dal patrimonio dell’attrice tra il 2013 e il 2018. Il prossimo 5 di ottobre è prevista la sentenza. Piazzolla sarà ospite in studio da Mara Venier.

Il giovane racconterà la sua verità, rispondendo così alle accuse che gli sono state mosse. Il figlio di Gina Lollobrigida, Andrea Milko Skofic, ha invece rifiutato l’invito di Domenica In. È stato anche invitato Francisco Javier Rigau, l’imprenditore spagnolo che sostiene di essere il marito di Gina Lollobrigida, poiché il matrimonio “è stato sciolto, non annullato”. Anche lui però ha rifiutato. Prenderanno parte al talk tra gli altri Adriano Aragozzini, Alessandra Mussolini e Salvo Sottile.

Spazio poi all’attrice Brigitte Nielsen, ormai da tempo lontana dalla tv italiana. Per la musica spazio a Donatella Rettore. E ancora Pino Insegno, che torna in Rai alla guida de Il mercante in Fiera, su Rai 2, e da gennaio condurrà L’eredità. Infine Francesca Fagnani, che torna dal 26 settembre con Belve.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 24 settembre 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.