Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 21 maggio 2023

Torna oggi, 21 maggio 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 21 maggio 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 21 maggio

Oggi, 21 maggio 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. In studio con Mara il suo grande amico Massimo Ranieri, che nello studio accanto in questi giorni sta provando il suo nuovo spettacolo proprio per Rai 1 “Tutti i sogni ancora in volo”. Per lo spazio dedicato alla cronaca ospite della trentaseiesima puntata Luigi Avella, il fedele pentito che ha raccontato di aver ceduto ingenti somme di denaro a Gisella Cardia, la sedicente veggente di Trevignano.

Per il mondo della canzone una delle interpreti più prolifiche e di successo della musica leggera italiana, Marcella Bella. Con zia Mara, Marcella ripercorrerà tutta la sua fantastica carriera ricordando alcune delle sue più famosi canzoni, la maggior parte scritte dal fratello, il grande autore, anche di tanti pezzi di Adriano Celentano, Gianni Bella. Poi sarà ospite di zia Mara un volto familiare al pubblico di Rai 1: Massimiliano Ossini.

E ancora: Rossana Luttazzi che ricorderà il marito Lelio Luttazzi. Per omaggiare uno dei più grandi artisti del mondo dello spettacolo italiano è prevista la presenza in studio anche di Minnie Minoprio, che fu scoperta proprio da Luttazzi. Sempre musica con Fabrizio Moro, in studio con la sua band per lanciare il suo nuovo pezzo dal titolo “Dove”. Infine Ron Moss, presente pure lui con la sua band, per lanciare il suo nuovo brano dal titolo “Surprise Trip Love”.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 22 maggio 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.