Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 14 aprile 2024

Torna oggi, 14 aprile 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 14 aprile 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 14 aprile

Oggi, 14 aprile 2024, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte con uno spazio tutto dedicato all’ultimo successo di Rai 1 nel campo dell’intrattenimento prime time: The Voice senior. Ospiti di domenica di Mara Venier saranno alcuni protagonisti di questo spettacolo musicale tra cui ovviamente la vincitrice, Diana Puddu. Poi in studio domenica da Mara ci saranno Sonia Zanzi del team di Clementino, Mario Rosini del team Arisa, Vittorio Centrone del team di Loredana Bertè e Luca Minnelli della squadra di Gigi D’Alessio.

Spazio poi ad una lunga intervista a Diletta Leotta, prossima sposa (il 22 giugno) a Vulcano del portiere del Newcastle Karius da cui ha avuto una bimba. Per questo motivo vedremo una sfilata di abiti da sposa. Poi ospite della trentunesima puntata di Domenica in l’attore Leo Gullotta. Per la musica ci sarà anche Ermal Meta che presenterà il suo nuovo singolo “L’unico pericolo“.

Arriva poi un caro e vecchio amico del programma e di Mara Venier, ovvero il regista Ferzan Ozpetek, che presenterà il suo romanzo “Cuore nascosto”. Si chiude con Franco Ricciardi che presenterà un medley di brani, fra i quali “Terre luntane” e “Te voglio troppo bene“.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 14 aprile 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.