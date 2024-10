Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 13 ottobre 2024

Torna oggi, 13 ottobre 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 13 ottobre 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 13 ottobre

I primi ospiti di oggi di Domenica In saranno come di consueto alcuni dei protagonisti di Ballando con le Stelle: Luca Barbareschi, Furkan Palali e Alan Friedman ed i rispettivi maestri di ballo Alessandra Tripoli, Erica Martinelli e Giada Lini. Inoltre, in qualità di opinionisti, saranno in studio Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Rossella Erra e Alessandra Mussolini.

Il super ospite della puntata del 13 ottobre 2024 sarà il regista hollywoodiano Francis Ford Coppola, vincitore di sei Premi Oscar, che presenterà il suo ultimo film Megalopolis (in uscita nelle sale italiane il prossimo 16 ottobre).

Mara Venier parlerà di cinema anche con Raoul Bova, in vista della quattordicesima stagione della serie tv Don Matteo, che inizierà su Rai 1 il prossimo 17 ottobre.

Infine, Giancarlo Magalli presenterà il suo libro, Fantastici, nel quale ripercorre gli anni d’oro della sua carriera.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 13 ottobre 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.