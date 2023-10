Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 1 ottobre 2023

Torna oggi, 1 ottobre 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 1 ottobre 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 1 ottobre

Oggi, 1 ottobre 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Ospite per una lunga intervista Fabrizio Corona, nella quale si racconterà a tutto tondo e senza veli, con i suoi problemi giudiziari e personali e la turbolenta vita sentimentale. Torna a Domenica In anche un’altra ospite molto attesa, Pamela Prati. Proprio in questo studio la showgirl nel 2019 aveva raccontato di essere innamorata di tale Mark Caltagirone, e di essere legatissima ai suoi due figli. “Il più bello spettacolo della mia vita è di essere mamma e moglie, cosa c’è di più bello? E mamma fai questo, e mamma fai quest’altro e mamma giochiamo, bellissimo”, diceva la showgirl in un’ospitata diventata cult, tra lo stupore di Mara Venier.

Un caso che ha poi tenuto banco per mesi, finché la stessa Pamela Prati ha ammesso che era tutto finto, perché, a suo dire, era stata vittima di un raggiro. Il cosiddetto Pratigate, sfociato poi in un lungo processo giudiziario ancora in corso. L’ex stella del Bagaglino è ora tra i concorrenti di Tale e Quale Show, e soprattutto avrebbe una relazione amorosa con un ragazzo diciannovenne, Simone Ferrante. La puntata di oggi di Domenica In avrà ancora come ospiti Giulia Bevilacqua ed Enrico Brignano. Ospite di Mara Venier anche l’attrice Vera Gemma, che interverrà per presentare il film Vera, diretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel, premiato lo scorso anno a Venezia nella sezione Orizzonti e candidato tra i migliori film stranieri agli Oscar 2024 per l’Austria.

E ancora Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, diventati ormai una consolidata coppia di successo nel programma Tale e Quale Show, oltre a Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno che presenteranno la seconda stagione di Blanca, in onda su Rai 1 da giovedì 5 ottobre. Infine, il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo presenterà il suo nuovo libro Quando eravamo i padroni del mondo.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 1 ottobre 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.