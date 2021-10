Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 31 ottobre 2021

Torna oggi, 31 ottobre 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 31 ottobre 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 31 ottobre

La puntata di oggi vedrà numerosi ospiti alternarsi nello studio di Mara Venier, oltre al nuovo gioco “Pronto, chi canta?”, che vedrà la partecipazione di alcuni ospiti in studio e del pubblico da casa. Gli spettatori potranno telefonare in trasmissione e continuare a cantare una canzone iniziata poco prima dall’orchestra in studio, diretta dal maestro Stefano Magnanensi e da un ospite. Quando il brano si interromperà, il concorrente da casa dovrà continuare.

Tra gli ospiti di oggi, tanti personaggi di Ballando con le stelle. Saranno presenti il giornalista sportivo e giurato del programma Ivan Zazzaroni, i componenti del cast Fabio Galante e Memo Remigi, l’opinionista semovente Alessandra Mussolini, il direttore del settimanale Novella 2000 Roberto Alessi e da Tale e quale show interverrà Alba Parietti. Per il mondo del cinema interverrà Marco Giallini che parlerà dell’ultimo film con Gigi Proietti, a cui ha partecipato, ovvero Io sono Babbo Natale. Sempre per il mondo del cinema ospite di Mara il regista Gabriele Muccino, il cui ultimo lavoro è la nuova serie per Sky “A casa tutti bene, la serie” e sempre per il cinema in studio Ferzan Özpetek testimonal dell’AIRC, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, per la quale ha girato due bellissimi cortometraggi. Appuntamento dunque per la nuova puntata di Domenica in con Mara Venier per domenica 31 ottobre a partire dalle ore 14 ovviamente su Rai 1. Da segnalare: la puntata di oggi si chiuderà prima del solito. Alle ore 16,15 circa la linea passerà ad uno Speciale del Tg1 dedicato al G20 che si tiene a Roma, con il nostro primo ministro Mario Draghi padrone di casa.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 31 ottobre 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.

