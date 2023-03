Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 5 marzo 2023

Torna oggi, 5 marzo 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 5 marzo 2023 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 5 marzo

Oggi, 5 marzo 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. La prima parte sarà dedicata a un’intervista molto intensa con Lino Banfi e sua figlia Rosanna. Il grande attore ha da poco perso la moglie, Lucia. Spazio poi alla comicità di Alessandro Siani, che sta girando i teatri d’Italia con il suo “Extra Libertà Live Tour new edition” in occasione dei suoi primi 25 anni di carriera.

Da Mara Venier arriva poi Loretta Goggi, per presentare lo show che segna il suo ritorno al varietà su Rai 1, Benedetta primavera, con Luca e Paolo e tanti ospiti. Per la pagina musicale ci sarà Fabio Concato, in giro nei teatri italiani con il suo “Musico ambulante tour”. E ancora il cast della fiction Rai di grande successo Mare fuori, con Raiz, che è anche il cantante di diversi brani della colonna sonora della serie. Infine direttamente dall’ultimo Festival di Sanremo ritroveremo LDA e i Colla Zio.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 5 marzo 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.