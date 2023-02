Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 5 febbraio 2023

Torna oggi, 5 febbraio 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 25 febbraio 2023 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 5 febbraio

Oggi, 5 febbraio 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. A un paio di giorni dall’inizio della 73esima edizione, si parlerà ampiamente del Festival di Sanremo. Ci sarà una grande amarcord su quelle che sono state le edizioni passate della celebre kermesse. Tra gli ospiti di oggi, i New Trolls, Bobby Solo, Rosanna Fratello, Maurizio Vandelli, Marina Occhiena, Francesca Alotta, i Jalisse, Oliver Skardy.

Pierpaolo Pretelli imiterà Irama. Opinionisti di questo spazio saranno Marino Bartoletti, Pino Strabioli e il grande Adriano Aragozzini. Una puntata totalmente dedicata alla musica. Dopo questo ampio spazio sanremese, in studio arriverà Patrizia Reitano, la moglie di Mino, per una lunga intervista.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 5 febbraio 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.