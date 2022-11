Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 20 novembre 2022

Torna oggi, 20 novembre 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 20 novembre 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 20 novembre

Oggi, 20 novembre 2022, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Sarà però una puntata più breve del solito, per lasciare spazio dalle 15.30 all’inizio dei Mondiali, con la cerimonia di apertura. Si parte con un talk show dedicato a Ballando con le stelle, per commentare la puntata di ieri. In studio ci sarà Ema Stockholma, con lei Alessandro Egger, Bobby Solo, ballerino per una notte, con i bimbi Nicolas, Leonard e Adele. E poi gli opinionisti Guilllermo Mariotto, Rossella Erra e Anna Pettinelli. Super ospite di questa puntata Massimo Ranieri per una lunga intervista con Mara e per lanciare il suo nuovo singolo “Lasciami dove ti pare”. Il cantante sarà protagonista nella prossima primavera di uno show in prima serata su Rai 1. Santo Versace parlerà del suo libro “Fratelli, una famiglia italiana“. Si chiude con la musica e con un video messaggio di Eros Ramazzotti, reduce dal successo del suo Battito infinito tour che lo ha visto di recente a New York.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 20 novembre 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.