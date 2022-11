Durante la puntata di oggi, 13 novembre 2022, di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier, si è parlato di Ballando con le stelle 2022 che ieri ha visto l’eliminazione di Dario Cassini e Paola Barale. La seconda, presente in studio, ha raccontato le sue emozioni: “Ci sono rimasta male, perché mi piaceva, mi divertiva. Poi mi sono tanto impegnata, mi faceva stare bene fisicamente e mentalmente Ballando. Mi dispiace di non aver tirato fuori tutte le mie potenzialità”.

Pensando di fare una cosa gradita zia Mara aveva preparato per la showgirl una telefonata a sorpresa. Ma le cose non sono andate come previsto. Per affrontare la questione in maniera piu’ approfondita la Venier ha fatto parlare la Barale proprio con il suo insegnante Roly Maden, certa che avrebbe trovato le parole giuste per sostenere l’ex allieva e invece il ballerino ha creato un caso.

“Lei è brava, però ha un modo di imparare forse più lento delle altre ballerine, però è brava”, ha detto. In studio è calato il gelo. Paola Barale è rimasta di sale, facendo poi capire di non aver per nulla apprezzato e invitando il maestro a starsene zitto: “Ok, forse è meglio che non dici più nulla. Perché detto questo… Ok, sono più lenta degli altri”, ha detto stizziata.

Mara Venier ci ha quindi ironizzato su: “Non l’ha presa benissimo”. Roly ha provato a spiegarsi meglio, ma è riuscito solo a ribadire quello che aveva già detto. “Ecco, ha ridetto ciò che ha detto prima. Io non sono d’accordo”, ha chiosato la Barale.