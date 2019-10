Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata in onda il 13 ottobre 2019

Torna l’appuntamento con Domenica In. Anche oggi, 13 ottobre 2019, dal primo pomeriggio Mara Venier tornerà a intrattenere gli italiani con tantissimi ospiti in casa Rai.

In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, la Venier riempirà il pomeriggio degli italiani con importanti ospiti dando del filo da torcere alla concorrenza Mediaset.

Quali altri ospiti saranno presenti nel salotto di Mara Venier? Di seguito ecco le anticipazioni della quinta puntata di Domenica In, in onda il 13 ottobre 2019.

Domenica In, anticipazioni e ospiti del 13 ottobre | Quinta puntata

La quinta puntata di Domenica In parte con un’intervista a Flavio Insinna e Valeria Fabrizi, protagonisti del nuovo film di Fausto Brizzi che arriva in sala il 17 ottobre: si tratta di “Se mi vuoi bene”, un film definito dramedy (una commedia dai toni drammatici) che è un racconto sull’amicizia, in parte autobiografico.

Un altro ospite atteso nel salotto di Mara Venier per questa domenica è Mika: il cantante e showman, dopo aver presenziato anche da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, si lascerà intervistare dalla padrona di casa e si esibirà con i suoi migliori successi, da Stardust (cantata insieme a Chiara) e Tomorrow.

Questa sarà una domenica sonora: oltre a Mika, anche Ronn Moss (in Italia per alcuni concerti live) si esibirà, accompagnato da pianoforte, con celebri cover come “Angel” di Robbie Williams e “Un’avventura” di Lucio Battisti.

Un altro ospite di questa domenica 13 ottobre 2019 sarà Fabio Rovazzi, divenuto celebre anche grazie al web ed è proprio lì che porterà l’intervista con Mara Venier: Rovazzi si racconterà attraverso una serie di filmati che riprenderanno i suoi più grandi successi, che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni sui social.

Da lunedì, inoltre, su Rai 1 torna l’appuntamento con “Il paradiso delle signore”, motivo per cui in studio dalla Venier arriveranno Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni.

Si darà spazio anche alle Signorine Buonasera, ospitando in studio Maria Giovanna Elmi, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e Mariolina Cannuli.

Potrebbero interessarti Ascolti tv sabato 12 ottobre 2019: Italia-Grecia contro Adaline – L’eterna giovinezza Adaline l’eterna giovinezza: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5 Adaline l’eterna giovinezza trama: di cosa parla il film stasera su Canale 5

Infine, Domenica In effettuerà un collegamento dal Foro Italico di Roma per la nona edizione di “Tennis & Friends” dove parteciperanno tanti personaggi del mondo dello spettacolo.

Domenica In vi aspetta questo pomeriggio del 13 ottobre 2019 a partire dalle ore 14:00 su Rai 1.