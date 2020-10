Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 25 ottobre 2020

Torna oggi, 25 ottobre 2020, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, in studio ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 25 ottobre 2020 su Rai 1.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 25 ottobre

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, torna dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti Ezio Greggio, storico conduttore di Striscia la notizia e nel cast del discusso film di Vanzina Lockdown all’italiana. In studio con Mara Venier a Domenica In anche il cantante Francesco Gabbani per esibirsi al pianoforte con il suo ultimo singolo “Einstein” e l’attore Marco Bocci, stavolta in una veste diversa, quella cioè dello scrittore. Bocci infatti ha dato recentemente alle stampe un romanzo dal titolo “In provincia si sogna sbagliato”. Si tratta di un racconto ambientato nella provincia italiana con protagonisti due fratelli alla ricerca della felicità.

E ancora tra gli ospiti Francesca Manzini, protagonista di una divertente incursione in studio. Per lo spazio dedicato all’ informazione medico-scientifica, interverranno il professor Francesco Le Foche (immunologo) e Melania Rizzoli, in collegamento da Milano. La storia di questa settimana sarà quella di Andrea Rubera e Dario De Gregorio, in studio in esclusiva per Domenica In. Si tratta della coppia che qualche anno fa ricevette a casa una telefonata di Papa Francesco. Nella puntata di oggi anche un talk dedicato alle parole del Papa che si è detto favorevole alle unioni civili per i gay. Ne parleranno in studio Giovanna Botteri, Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, in collegamento Marco Tarquinio, direttore dell’Avvenire, don Antonio Mazzi e Selvaggia Lucarelli.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 25 ottobre 2020 dalle ore 14:00. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

Come vedere Rai 1 anche in streaming

