Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 17 novembre 2019

Come ogni settimana anche oggi, 17 novembre 2019, tornano Mara Venier e il suo consueto appuntamento settimanale con Domenica In: per la decima puntata della stagione sono tanti, secondo le anticipazioni, gli ospiti che si accingono a calcare il palco del programma pomeridiano di Rai 1.

In diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, interverranno anche oggi grandi nomi del mondo dello spettacolo e della musica, ma pure personalità legate al mondo della cronaca e dell’attualità. Mara Venier, ancora una volta, farà da padrona di casa per una serie di interviste: alcune divertenti, altre intime e personali. Vediamo chi saranno gli ospiti di oggi di Domenica In.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 17 novembre

In studio a Domenica in oggi 17 novembre ci sarà inizialmente una lunga intervista a Giorgio Panariello. Il comico toscano si racconterà a modo proprio, tra vita privata e pubblica. Panariello, giudice della fortunata trasmissione di Rai 1 Tale e quale show, avrà un ruolo drammatico nella nuova fiction Pezzi unici, al fianco di Sergio Castellitto, sul primo canale della Rai in prima serata da stasera.

In occasione della prima puntata della fiction, Panariello racconterà a Mara Venier il suo personaggio, Marcello, e il motivo per cui ha deciso di tornare a interpretare un ruolo drammatico dopo tanti anni da comico.

In studio tra gli ospiti, secondo le anticipazioni di oggi di Domenica In, anche Gigliola Cinquetti. La cantante di Non ho l’età ha pubblicato canzoni anche in altre lingue ed è stata tra le artiste italiane più apprezzate all’estero. Tra gli ospiti della puntata di oggi, 17 novembre, di Domenica In anche Stash, il leader dei The Kolors, e lo scrittore Fabio Volo.

Potrebbero interessarti Ascolti tv sabato 16 novembre 2019: chi ha vinto tra Una storia da cantare e Tu si que vales? Una storia da cantare, Fabrizio De Andre: tutti gli ospiti presenti alla serata Una storia da cantare, il primo appuntamento per Fabrizio De Andrè

Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

Come vedere Rai 1 anche in streaming