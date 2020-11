Doc – Nelle tue mani: il finale di stagione, come finisce la serie tv

Stasera, 19 novembre 2020, su Rai 1 è andato in onda il finale di stagione di Doc – Nelle tue mani, la fortunata serie tv con protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti. Ma come finisce (o è finita, se state leggendo in ritardo) la prima stagione di Doc – Nelle tue mani? Nel sedicesimo e ultimo episodio di Doc – Nelle tue mani, andato in onda oggi – 19 novembre -, abbiamo visto le condizioni di salute di Agnese peggiorare drasticamente e rapidamente. Al punto di non lasciare più speranza. Andrea si è prodigato, con l’aiuto di tutti gli specializzandi, per trovare la causa della malattia e salvare la sua ex. Inoltre Fanti ha dovuto fare i conti anche con le gravissime accuse che gli sono state mosse, secondo le quali avrebbe falsificato i documenti che contenevano i dati su una sperimentazione farmaceutica. Doc ha corso un rischio altissimo: quello di essere allontanato per sempre dall’ospedale…

Seconda stagione

Andrea Fanti già vi manca? Niente panico. La seconda stagione di Doc – Nelle tue mani si farà. A confermarlo è stato il protagonista della fiction, Luca Argentero. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni l’attore ha detto: “Da grande appassionato di serie, vedere finire una storia è bellissimo ed è il completamento di un percorso, ma alcune porte rimarranno aperte, quindi…”. Una conferma insomma che le vicende proseguiranno, anche perché il suo Andrea Fanti “a me manca già. Io l’ho salutato qualche mese fa quando abbiamo finito di girare, ma credo sia solo un arrivederci“. Al momento “gli sceneggiatori sono al lavoro sui nuovi episodi”.

Streaming, on demand e repliche

Abbiamo visto il finale di stagione (come finisce) di Doc – Nelle tue mani, ma dove vedere o rivedere le puntate in diretta tv, streaming live e in replica? La seconda parte della serie tv va è stata mandata in onda dal 15 ottobre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1. Vi siete persi qualche episodio o volete recuperarlo per rivederlo? Tranquilli. Su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Doc – Nelle tue mani 2, la seconda stagione si farà: le anticipazioni Harry Potter e la camera dei segreti, le curiosità del secondo film della saga Goal!, il testo della canzone di Avincola ad AmaSanremo