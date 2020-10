Doc – Nelle tue mani: cosa è successo nell’ultima puntata, dove eravamo rimasti

Questa sera, giovedì 15 ottobre 2020, torna Doc – Nelle tue mani, la fortunata serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, il medico senza memoria. Torna dopo mesi di assenza e avendo lasciato la storia a metà. A causa della pandemia Covid 19 infatti le riprese della fiction sono state ferme fino a luglio. Poi la ripresa e la chiusura della stagione. Ma cosa è successo nell’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani, dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata (la quarta) abbiamo visto Andrea Fanti affrontare un momento molto difficile, perché nella clinica dove lavora è arrivata Carolina, la sua unica figlia. Andrea ha perso un figlio, Mattia, e Carolina è tutto ciò che resta della sua ormai disintegrata famiglia. Il ricovero della ragazza ha alimentato la tensione tra Andrea e la sua ex, Agnese. Ciò nonostante Andrea si è concentrato su sua figlia e si è preso cura di lei, tentando anche di ricucire il loro rapporto. Il nostro protagonista vuole essere un buon padre, presente, ma al tempo stesso vuole tornare con Agnese. Intanto, il resto degli specializzandi ha trovato una nuova ossessione: una star del web, un’influencer. E Alba non è riuscita a mettere un freno ai propri sentimenti ed ha manifestato tutta la sua gelosia nei confronti di Riccardo. Gabriel infine soffre di un fastidioso mal di testa che non gli permette di lavorare con tranquillità…

Streaming, tv e repliche

Abbiamo visto cosa è successo nell’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani, ma dove vedere la serie tv in diretta tv, streaming live e in replica? La seconda parte della serie tv va in onda dal 15 ottobre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire i vari episodi in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.

