Doc – Nelle tue mani 3 stasera non va in onda: perché, il motivo

Perché questa sera – 14 marzo 2024 – Doc Nelle tue mani 3 non va in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la popolare fiction è terminata. Giovedì scorso, 7 marzo, è infatti andata in onda l’ultima puntata della terza stagione, che ha raccolto come sempre ottimi ascolti. Ecco perché oggi Doc non va in onda. Al suo posto c’è il film Folle d’amore – Alda Merini.

Doc 4 si farà

Doc 4 ci sarà? Possiamo già dire che la quarta stagione si farà. Luca Argentero aveva detto qualche settimana fa: “La decisione non spetta al sottoscritto. Per tradizione, la stagione successiva si inizia a scrivere alla messa in onda dell’ultima puntata. E dubito che la Rai non ne commissioni un’altra al produttore. Si può andare avanti per dieci anni, perché è una storia meravigliosa”, ha spiegato l’attore che interpreta Doc. Quando uscirà Doc 4? Se la scrittura della nuova stagione inizierà in primavera, i prossimi episodi potrebbero vedere la luce su Rai 1 nel 2026, dopo un 2025 sul set.