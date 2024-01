Doc – Nelle tue mani 3: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie tv con Luca Argentero su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda otto puntate da due episodi ciascuna (totale: 16 episodi). La prima andrà in onda giovedì 11 gennaio 2024; l’ottava e ultima giovedì 7 marzo 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 11 gennaio 2024

Seconda puntata: giovedì 18 gennaio 2024

Terza puntata: giovedì 25 gennaio 2024

Quarta puntata: giovedì 1 febbraio 2024

PAUSA PER SANREMO 2024

Quinta puntata: giovedì 15 febbraio 2024

Sesta puntata: giovedì 22 febbraio 2024

Settima puntata: giovedì 29 febbraio 2024

Ottava puntata: giovedì 7 marzo 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Doc – Nelle tue mani 3 su Rai 1? La messa in onda è prevista per il giovedì sera dalle ore 21,30 alle ore 23,50. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Doc – Nelle tue mani 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.