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Doc 4: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Doc 4: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, giovedì 8 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Doc 4 – Nelle tue mani, la quarta stagione della fortunata serie tv con protagonista Luca Argentero che veste i panni del Dottor Luca Fanti. Dopo quanto accaduto nella terza stagione, il protagonista si troverà davanti a una realtà profondamente trasformata. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della puntata di oggi, da titolo “Coordinazione”, le nuove rivelazioni su Campigli riaccendono l’ostilità di Andrea. A pagarne il conto, però, potrebbe essere Giulia che, per colpa del comportamento di Doc, rischia di veder sfumare un progetto a cui ha lavorato a lungo. Nel frattempo, Riccardo viene coinvolto dalla Dirigenza in una campagna a favore del Servizio Sanitario Nazionale, ma la nuova fama lo mette in difficoltà sul caso di un paziente che lavorava come vigile del fuoco.

Nel secondo episodio della serata, dal titolo “Maledetto lunedì”, gli sviluppi dell’indagine tengono Giulia e Campigli lontani dal Policlinico e, mentre Damiano soffre la vicinanza fra i due, Doc sfrutta il momento per riportare il reparto all’organizzazione di un tempo, disponendo nuovi ricoveri. La squadra cerca come può di gestire il carico di lavoro, ma la pressione dovuta a questi nuovi cambiamenti rischia di generare tensioni e malcontento e a pagarne il prezzo potrebbe essere proprio Martina.

Doc 4 – Nelle tue mani: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Doc 4 – Nelle tue mani, ma qual è il cast completo della quarta stagione della serie tv? Il volto centrale resta quello di Luca Argentero, nuovamente nei panni di Andrea Fanti. Con lui: Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano e Sara Lazzaro come Agnese Tiberi. Nel cast poi Pierpaolo Spollon nei panni di Riccardo Bonvegna, Giovanni Scifoni nel ruolo di Enrico Sandri, Marco Rossetti come Damiano Cesconi, oltre a Elisa Di Eusanio, Laura Cravedi, Elisa Wong e Giacomo Giorgio. Infine il nuovo ingresso di Cristina Marino, che interpreterà una dottoressa a gettone destinata a entrare nelle dinamiche della Medicina Interna.

Streaming e tv

Dove vedere Doc 4 – Nelle tue mani in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, giovedì 8 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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