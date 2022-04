Din Don 4 – Il paese dei balocchi: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 1 aprile 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Din Don 4 – Il paese dei balocchi, film del 2022 diretto da Paolo Geremei e interpretato da Enzo Salvi. È il seguito di Din Don – Un paese in due. Il film è stato realizzato con il patrocinio del Trentino Film Commission e della Regione Lazio e le scene sono state girate nel 2021, dopo due anni di assenza, nel comune di Pellizzano in provincia di Trento, nella bella Val di Sole in Trentino, mentre nelle edizioni precedenti la location del set era stata individuata nel frusinate, a Roccasecca ed a Cassino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Don Donato torna a Pellizzano e trova il paese invaso da sale Bingo, Casinò e belle accompagnatrici. Ha tre giorni per riportarlo sulla retta via.

Din Don 4 – Il paese dei balocchi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Din Don 4 – Il paese dei balocchi, ma qual è il cast completo del film? Il cast vede tra i maggiori interpreti Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Gabriele Carbotti, Emy Bergamo, Andrea Dianetti, Crisula Stafida e Marco Milano. Enzo Salvi nel ruolo di Don Donato, Maurizio Mattioli è lo zio Vescovo, Emy Bergamo interpreta Cesira, Andrea Dianetti interpreta Luigi, Crisula Stafida è Gina e Gabriele Carbotti recita nel ruolo di Don Gabriele, hanno decretato il successo con un cast ormai collaudato per il proseguimento della serie di queste commedie dal sapore tutto italiano.

Streaming e tv

Dove vedere Din Don 4 – Il paese dei balocchi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 1 aprile 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.