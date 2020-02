Diavoli, il trailer della nuova serie con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi | VIDEO

Manca poco ormai: presto il duo Alessandro Borghi-Patrick Dempsey arriverà sui piccoli schermi di Sky Atlantic con l’attesissima serie tv Diavoli.

Sky ha da poco divulgato il teaser trailer della serie tratta dal best seller di Guido Maria Brera (Rizzoli). Girata tra Roma e Londra rigorosamente in lingua inglese, Diavoli arriverà ad aprile su Sky e racconterà una storia di finanza, potere e disinganni con un cast da urlo.

Qui trovate il trailer, pubblicato anche da Borghi su Facebook:

Diavoli: Borghi-Dempsey, amici-nemici sul set

Borghi l’abbiamo imparato a conoscere con Suburra, ma anche con altri film (Il Primo Re), mentre Patrick Dempsey è un volto gettonatissimo in Italia non soltanto per le sue ospitate in tv (chi dimentica è complice), ma soprattutto per aver interpretato il dottor Derek Shepherd in Grey’s Anatomy.

In Diavoli, Borghi interpreta Massimo Ruggero, un ambizioso Head of Trading di una delle più importanti banche d’investimento al mondo. Patrick Dempsey invece interpreterà Dominic Morgan, uno degli uomini più potenti della finanza globale, nonché mentore di Massimo e CEO della New York – London Investment Bank.

All’apparenza il loro rapporto sembra indistruttibile ma, a causa degli interessi segreti di Dominic, Massimo ben presto finirà immischiato in una guerra finanziaria internazionale.

Nel cast di Diavoli vediamo anche Kasia Smutniak, attrice conosciuta in film come Loro, Perfetti Sconosciuti, ma che qu iinterpreta Nina, la moglie di Dominic. E ancora vediamo : Lars Mikkelsen (The Killing, Sherlock, House of Cards), Laia Costa (Victoria), Malachi Kirby (Radici), Paul Chowdhry (Live at the Apollo, Swinging with the Finkels), Pia Mechler (Everything Is Wonderful), Harry Michell (Chubby Funny) e Sallie Harmsen (Blade Runner 2049).

