Diavoli, la nuova serie televisiva Sky con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi arriva nel 2020

Arriva nella primavera 2020 la serie tv Diavoli, con protagonisti due volti amatissimi dagli italiani: da un lato l’americano Patrick Dempsey (conosciuto come il dottor Stranamore di Grey’s Anatomy) e dall’altra Alessandro Borghi.

La serie tv è tratta dall’omonimo libro scritto dal finanziere Guido Maria Brera: “Il mondo della finanza come non è stato mai raccontato”.

Diavoli, Patrick Dempsey e Alessandro Borghi a confronto

Composta da 10 episodi, la serie prodotta da Lux Vide vede un Alessandro Borghi approcciarsi alla finanza interpretando Massimo, un uomo dalla carriera fulminante in una banca d’investimenti americana con sede a Londra.

Massimo segue fedelmente il suo mentore, Dominic, interpretato da Patrick Dempsey, finché tra i due non s’instaura un clima da guerra fredda. Le cose si complicano quando l’ex moglie di Max viene trascinata in uno scandalo di tossicodipendenza, un pretesto che lentamente conduce verso una guerra finanziaria internazionale.

Patrick Dempsey e Alessandro Borghi insieme sul set del film Diavoli: le prime foto

Il romanzo è un thriller finanziario ambientato nel 2011. Del suo personaggio, Borghi ha detto: “Io sono un ribelle che fa questo mestiere per soldi, ma poi non è più una questione di soldi ma di ego: voglio essere il migliore”, mentre Dempsey: “E io un eroe moderno, il Grande Inquisitore di Dostoevskij che in un momento di vuoto di potere della politica diventa un argine rispetto al caos”.

Come mai mettere Borghi al fianco di Dempsey? Secondo uno dei registi della serie, Nick Hurran, inizialmente si voleva optare per alcuni attori americani di origini italiane, “ma ci sembrava di essere inadeguati, perchè tutto deve risultare vero nello show per il suo modo di essere, per il modo di ritrarre il mondo”.

Patrick Dempsey, che ha interpretato per 11 anni Derek Shepherd, ha dichiarato: “Così come con Grey’s Anatomy ho contribuito a far conoscere la medicina, spero che qui aiuteremo a dare consapevolezza sugli ingranaggi della finanza”.

Diavoli verrà mandata in onda contemporaneamente a marzo 2020 in paesi come Regno Unito, Italia, Austria, Germania e Irlanda, per poi passare sui canali di NBCUniversal.