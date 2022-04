Diavoli 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, venerdì 22 aprile 2022, alle ore 21:15 va in onda su Sky Uno Diavoli 2. La nuova stagione segue il grande successo dei primi episodi. Composta da otto puntate, la seconda stagione ci catapulta ancora una volta nel mondo della finanza al cospetto di Massimo Ruggero e Dominic Morgan, due personaggi chiave interpretati da Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Il financial thriller internazionale realizzato da Sky Original propone una nuova stagione, realizzata tra Roma e Londra e interamente in inglese, e prosegue nel racconto di una lotta al potere, tra segreti e inganni. La vicenda è tratta dal romanzo “I diavoli” di Guido Maria Brera. Scopriamo di seguito quali sono le anticipazioni della prima puntata, in onda venerdì 22 aprile 2022.

Anticipazioni prima puntata: trama e cast

Secondo le prime anticipazioni relative alla prima puntata, composta da episodio 1 e 2, Diavoli riparte a quattro anni dal tentativo fallito di Dominic Morgan. Massimo Ruggero è ancora il CEO della NYL nonostante quanto gli sia costata la guerra contro Dominic. Ambientata nel 2016, la storia vede Massimo coinvolgere investitori cinesi nel board. La Brexit è una realtà sempre più vicina e per Massimo e Wu Zhi, nuova Head of Trading, è cruciale il guadagno in arrivo con il referendum. Ma l’intromissione degli investitori cinesi ridesta Dominic, che nel frattempo ha fondato una SPAC per acquistare società tech proprio nel mirino dei cinesi. L’uomo mette in guardia Massimo, spiegando che i nuovi investitori troveranno il modo di tradirlo, e lo fa tramite Nadya. Dominic è convinto che tra Cina e USA sia in corso una guerra dei dati, ma Massimo gli crederà? La trama del secondo episodio si concentra sulle conseguenze della Brexit. Dominic è sempre più convinto della colpevolezza cinese, per questo cerca di impedire alla NYL di acquistare un’app social che ritiene simbolica nella guerra dei dati. Massimo si rende conto che Dominic forse non ha mentito quando scopre di un segreto programma di sorveglianza cinese.

Diavoli 2 streaming e TV

Dove vedere in diretta TV e live streaming Diavoli 2 ve lo sveliamo subito. Come già anticipato, la serie TV arriva in prima serata con i nuovi episodi su Sky Uno, il canale disponibile al tasto 108 sulla pay-tv. In alternativa è possibile seguire gli episodi tramite live streaming attraverso Sky Go oppure NOW. Questa è la piattaforma a pagamento messa a disposizione di Sky, scaricabile anche via app per smartphone, tablet e smart TV. Una volta sottoscritto l’abbonamento mensile e scelto il pacchetto intrattenimento, è possibile seguire la diretta su Sky Uno. Chi vuole recuperare le puntate in un secondo momento può usare comodamente NOW grazie alla sua funzione on demand.