Dialogo tra due innamorati, il testo di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico a Sanremo 2022

Dialogo tra due innamorati è il pezzo portato da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico al Festival di Sanremo 2022, questa sera, 4 febbraio 2022, nel corso della quarta serata, quella dedicata alle Cover. L’attrice, divenuta popolare con Blanca, è la co-conduttrice di oggi al fianco di Amadeus. Ad accompagnarla in questo numero l’attore genovese Maurizio Lastrico. Secondo diversi rumors i due sarebbero fidanzati. Di certo c’è da dire che lavorano insieme nella fiction di successo di Rai 1 Don Matteo. Ma vediamo insieme il testo del loro Dialogo tra due innamorati.

Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Grazie, scusa tornerò. Mi sono informato c’è un treno che parte alle 7.40 Cerco un centro di gravità permanente. Dimmi la verità perché tu la verità non l’hai detta mai. Eravamo quattro amici al bar. Ci sono cascato di nuovo. Minchia signor tenente. Parole Parole. Il mio canto libero, ma parlami di te bella signora, non sono una signora. Ti ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro. Mamma Maria. Tu dimmi quando, yesterday. Pazza idea di far l’amore con te. Apri la porta ad un guerriero di carta. Marco se n’è andato e non ritorna più. Rinascerò cervo a primavera. Buonanotte fiorellino, please dont’ go. Maestro, metti un po’ di musica leggera perché ho voglia di niente. Tu come stai, l’importante è finire. Tu sei grande grande grande. Lui chi è. Il triangolo no. Ho sbagliato una volta e non sbaglio più.

Streaming e tv

Abbiamo visto il dialogo tra due innamorati di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico al Festival di Sanremo 2022, ma dove vedere la kermesse canora in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.