Diabolik 2 – Ginko all’attacco: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 10 aprile 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Diabolik 2 – Ginko all’attacco, film diretto da Antonio e Marco Manetti con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film segue ancora una volta il ladro e genio del crimine Diabolik e la sua amata complice Eva Kant in una nuova avventura, mentre l’ispettore Ginko non smette di seguire le loro tracce, deciso ad arrestarli una volta per tutte. In questo secondo capitolo, Diabolik ed Eva Kant sembrano avere un piano apparentemente perfetto per. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell’astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all’ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik. Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l’arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg, eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma.

Diabolik 2 – Ginko all’attacco: il cast

Abbiamo visto la trama di Diabolik 2 – Ginko all’attacco, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giacomo Gianniotti: Diabolik

Miriam Leone: Eva Kant

Valerio Mastandrea: ispettore Ginko

Monica Bellucci: Altea

Alessio Lapice: Roller

Linda Caridi: Elena Vanel

Pier Giorgio Bellocchio: Sergente Palmer

Ester Pantano: Capo Ballerina

Andrea Roncato: Barbo

Amanda Campana: Giovane truccatrice

Urbano Barberini: Ministro Giustizia

Giacomo Giorgio: Agente Zeman

Simone Leonardi: Poliziotto

Pierangelo Menci: Poldo

Marco Bonadei: Agente Urban

G-Max: Capo guardia museo

Gustavo Frigerio: Maggiordomo

Streaming e tv

Dove vedere Diabolik 2 – Ginko all’attacco in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 10 aprile 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.