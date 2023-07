Detective Knight – Fine dei giochi: trama, cast e streaming del film con Bruce Willis su Sky Cinema

Questa sera, giovedì 20 luglio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Detective Night – Fine dei giochi, pellicola del 2023 diretta da Edward Drake. Si tratta dell’ultimo film della trilogia iniziata con Detective Knight – La notte del giudizio, l’ultima serie cinematografica interpretata da Bruce Willis prima del ritiro dalle scene. L’assegnazione dell’ultimo minuto del Detective James Knight al turno del Giorno dell’Indipendenza si trasforma in una corsa per impedire a un’ambulanza fuori controllo e a un vigilante squilibrato di mettere in pericolo i festeggiamenti della città. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

James crede di poter riposare nel giorno dell’Indipendenza americana, ma il suo superiore gli ordina di effettuare un turno proprio nel suo giorno libero. È così che il coraggioso detective si rimboccherà le maniche per fermare un criminale a bordo di un’ambulanza che semina il panico nella città.

Detective Knight – Fine dei giochi: il cast del film

Come detto si tratta dell’ultima serie cinematografica interpretata da Bruce Willis prima del ritiro dalle scene. Nel cast di Detective Knight – Fine dei giochi troviamo anche Jack Kilmer, Lochlyn Munro, Jimmy Jean-Louis, Willow Shields, Dina Meyer. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Bruce Willis: James Knight

Jack Kilmer: Dezi

Willow Shields: Ally

Lochlyn Munro: Fitzgerald

Michael Sparks: Nico

Mark Hewlett: Kirill

Timothy V. Murphy: Vincent

Jimmy Jean-Louis: Godwin

Dax Spangole: Quinn

Lorenzo Antonucci: George

Scott Cargle: Sean Beston

Francis Cronin: Peter O’Malley

Dina Meyer: Burnham

Streaming e tv

Dove vedere Detective Knight – Fine dei giochi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 20 luglio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.