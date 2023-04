Chi è Desideria Rayner, la moglie di Luigi Lo Cascio ospite a Oggi è un altro giorno: età, carriera, figli

Desideria Rayner è la moglie di Luigi Lo Cascio, il bravissimo e popolare attore ospite questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai 1 condotta da Serena Bortone. L’attore è candidato al David di Donatello 2023 per “Il Signore delle formiche” di Gianni Amelio e in teatro con “Pà” opera diretta da Marco Tullio Giordana, tratta dalle poesie di Pier Paolo Pasolini.

Sua moglie Desideria Rayner fa parte del mondo dello spettacolo, ma non è un’attrice. Fa infatti la montatrice. I due stanno insieme da vent’anni: “Come si tiene la cucitura di un rapporto longevo? Semplicemente non ponendosi il problema. Senza un traguardo, ma con l’esserci, l’esserci dentro ogni giorno. Quando l’amore si vive e basta acquista l’inesauribilità dei classici”, ha detto l’attore in un’intervista.

Luigi Lo Cascio tempo fa ha ricordato così il primo incontro con la moglie Desideria Rayner: “Mi sono accorto subito che sarebbe diventata una persona importantissima per me. Purtroppo, poi, ho dovuto convincerla che anch’io lo sarei diventato per lei”. Luigi Lo Cascio e la moglie Desideria Rayner hanno avuto due figli: Tommaso Isidoro e Arturo Tito, di dieci e otto anni, dei nomi assolutamente particolari: “Non riuscendo a metterci d’accordo, io e mia moglie abbiamo semplicemente scelto un nome a testa: Tommaso Isidoro e Arturo Tito. Immagini le reazioni degli altri, ma fa niente, tanto durano pochi istanti”.

Desideria si è laureata in Filosofia alla Sapienza. Ha iniziato la carriera collaborando con la rivista l’Espresso. Poi è passata a Rai News 24 ed è stata anche tra gli autori del programma televisivo Blob su Rai 3. Dal 2001 lavora come montatrice, prima di documentari e poi anche di film. Ha fatto parte della giuria del Premio Solinas. Nel 2019 viene candidata al Ciak d’oro come migliore montatrice per il film “Ricordi?” e, per lo stesso film, al Nastro d’argento al migliore montaggio.

“I figli vengono prima di ogni cosa, persino prima di me stesso. Qualche volta quando loro rientrano dalla scuola e si mettono in soggiorno, li sento parlare e giocare. Io magari sono nello studio a lavorare, ma quel tempo che non passo con loro mi sembra un tempo perduto”, ha detto ancora Luigi Lo Cascio.