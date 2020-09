Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 3 settembre su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno è la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14,45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, giovedì 3 settembre 2020? La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso è il sex symbol Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Tornato nella capitale, Can rileva l’attività di famiglia, una celebre agenzia pubblicitaria, e dovrà gestirla con il fratello Emre, un uomo serio e dedito al lavoro. La storia di questi due ragazzi s’intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos. La ragazza lavora nella drogheria di famiglia ma, cercando indipendenza, trova lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella. Ed è qui che conoscerà Can. Nel cast della serie troviamo un altro volto amato in Bitter Sweet, quello di Oznur Serceler, che qui interpreta Leyla, la sorella di Sanem. Vediamo le anticipazioni della giornata di oggi, 3 settembre 2020, su Canale 5.

Daydreamer, Le ali del sogno: anticipazioni episodio oggi, 3 settembre 2020

Can e tutti i dipendenti della Fikri si preparano al campeggio. Sarà l’occasione per provare le attrezzature della Compass Sport e trovare così uno spot adatto per il nuovo cliente. Tutti si trovano nel bosco e cominciano a piantare le tende e a organizzare i giochi per testare gli equipaggiamenti. A sorpresa, sul campo, si presenta Fabbri, deluso di non aver passato la serata precedente di Sanem. La ragazza ha infatti deciso di dargli buca e la serata della Aydin si è conclusa con una strana telefonata con Can. Fabbri si dimostra molto abile come boy – scout, facendo infuriare Can. Intanto Sanem, completamente priva di senso dell’orientamento, finisce per perdersi nel bosco e in un momento di disattenzione, finisce in una profonda buca. Non vedendola tornare, il Divit organizza le squadre di soccorso e trovata la ragazza priva di sensi, si ingegna per portarla in salvo. Le manovre di salvataggio vanno come previsto e Sanem, sana e salva, ritorna al campo accolta da tutti con calore.

Daydreamer cast

Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in Daydreamer – Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.

