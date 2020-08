Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 3 agosto su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno è la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, 3 agosto 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’episodio.

La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso è il sex symbol Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Tornato nella capitale, Can rileva l’attività di famiglia, una celebre agenzia pubblicitaria, e dovrà gestirla con il fratello Emre, un uomo serio e dedito al lavoro. La storia di questi due ragazzi s’intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos. La ragazza lavora nella drogheria di famiglia ma, cercando indipendenza, trova lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella. Ed è qui che conoscerà Can. Nel cast della serie troviamo un altro volto amato in Bitter Sweet, quello di Oznur Serceler, che qui interpreta Leyla, la sorella di Sanem. Vediamo le anticipazioni della giornata di oggi, 3 agosto 2020, su Canale 5.

Daydreamer, Le ali del sogno: anticipazioni episodio oggi, 3 agosto

Nella puntata che va in onda oggi pomeriggio, vedremo Sanem in piena confessione: ha finalmente svelato a Can di essere innamorata di lui, tra di loro è finalmente scoccato il bacio che tutti aspettavano e Sanem questa volta non vuole tornare indietro per nulla al mondo. Tornati a casa per cenare insieme, tra i due la chimica è innegabile, anche Emre se ne rende conto, spiandoli a distanza e, preoccupato che la ragazza possa confessare il suo segreto, corre da Aylin per chiedere aiuto. La donna, astuta, ha già un piano per sabotare questa coppia neonata. Sanem, ignara di quello che le riserverà il futuro, intanto confessa a Osman e Ayhan l’accaduto. Mevkibe intanto ha preparato il catering per il set dello spot curato da Sanem, mentre attende l’arrivo della troupe, interroga sua figlia chiedendole dove abbia passato la notte. Sanem cerca di sviare l’argomento, ma Leyla capisce che la sorella sta mentendo.

Daydreamer cast

Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in Daydreamer – Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.

