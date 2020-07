Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 2 luglio su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno è la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, 2 luglio 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’episodio.

La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso è il sex symbol Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Tornato nella capitale, Can rileva l’attività di famiglia, una celebre agenzia pubblicitaria, e dovrà gestirla con il fratello Emre, un uomo serio e dedito al lavoro. La storia di questi due ragazzi s’intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos. La ragazza lavora nella drogheria di famiglia ma, cercando indipendenza, trova lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella. Ed è qui che conoscerà Can. Nel cast della serie troviamo un altro volto amato in Bitter Sweet, quello di Oznur Serceler, che qui interpreta Leyla, la sorella di Sanem. Vediamo le anticipazioni della giornata di oggi, 2 luglio 2020, su Canale 5.

Daydreamer, Le ali del sogno: anticipazioni episodio oggi, 2 luglio

Cosa succede nella puntata di oggi pomeriggio? Innanzitutto Can confesserà a Sanem di essere l’Albatros. La Aydin, felice per la notizia, non potrà fare a meno di pensare ai numerosi tranelli che ha teso al Divit nel periodo in cui è stata ingannata da Emre e si confiderà con gli amici Osman e Ayhan.

Can, inoltre, rivelerà proprio ad Emre di essersi innamorato della sua sottoposta. Neanche a dirlo, il minore dei fratelli Divit spiffererà subito tutto quanto ad Aylin. Le cose si complicano in poco tempo: visto che non riuscirà a frenare l’attrazione che sente per Can, Sanem affronterà Emre per l’ennesima volta e gli farà presente che non può continuare a nascondere di aver messo a rischio – seguendo i suoi ordini – gli affari dell’agenzia pubblicitaria.

Lo stesso Emre sottolineerà che Can non la perdonerà mai per quello che ha fatto. Il giorno successivo a tale discussione, Sanem si spaventerà ulteriormente quando Can licenzierà su due piedi Metin, l’avvocato dell’azienda, colpevole di aver passato delle informazioni sulla Fikri Harika alla madre nonostante il suo divieto.

Neanche a dirlo, secondo le anticipazioni di Daydreamer, Emre approfitterà del licenziamento del legale per ribadire a Sanem che il fratello odia chi mente. Nel bel mezzo di un appuntamento, che avverrà in seguito ad un romantico bacio, Sanem mentirà nuovamente a Can e gli dirà di non essere attratta da lui, specificando che deve smetterla di starle sempre dietro. Ovviamente, Can non crederà per nemmeno un secondo alle menzogne di Sanem. Così da un lato Can sarà convinto che Sanem prima o poi ritornerà da lui, dall’altro proprio la fanciulla tenterà disperatamente di non dimostrare al fotografo che aveva ragione.

Daydreamer cast

Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in Daydreamer – Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.

