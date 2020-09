Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 1 settembre su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno è la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14,45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi , martedì 1 settembre 2020? La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso è il sex symbol Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Tornato nella capitale, Can rileva l’attività di famiglia, una celebre agenzia pubblicitaria, e dovrà gestirla con il fratello Emre, un uomo serio e dedito al lavoro. La storia di questi due ragazzi s’intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos. La ragazza lavora nella drogheria di famiglia ma, cercando indipendenza, trova lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella. Ed è qui che conoscerà Can. Nel cast della serie troviamo un altro volto amato in Bitter Sweet, quello di Oznur Serceler, che qui interpreta Leyla, la sorella di Sanem. Vediamo le anticipazioni della giornata di oggi, 1 settembre 2020, su Canale 5.

Daydreamer, Le ali del sogno: anticipazioni episodio oggi, 1 settembre 2020

Nella puntata che va in onda oggi, dopo una serata particolarmente complicata Sanem e Can sono arrivati al capolinea. Hanno deciso di rimanere amici nonostante i sentimenti che provano l’uno per l’altra, Can le ha promesso di fare un tentativo e perdonarla e, in segno d’amicizia, le offre di passare la notte a casa sua nella camera degli ospiti per evitare che debba dare spiegazioni ai suoi. Lei accetta, ma durante la notte ha un incubo: Emre si mette tra loro due ancora una volta e stavolta Can non vuole più rivederla. Can, che ha sentito Sanem lamentarsi nel sonno, preoccupato che possa sentirsi male la raggiunge e la sveglia, poi la consola. Per rassicurarla, Can le regala un ciondolo che aveva acquistato in occasione del suo compleanno e Sanem, talmente rapita da quel gesto, si convince che tra loro possa tornare il sereno.

Si addormentano vicini e abbracciati. La mattina dopo, Sanem si alza per prima e decide di preparare la colazione, peccato che le sue doti culinarie non siano poi così eccellenti. Dopo il terribile sipario mattutino, i due vanno in ufficio con la stessa macchina, ma si separano prima di entrare. Il loro segreto però non è al sicuro. La mamma piomba al lavoro per ringraziare Can dell’aiuto durante la campagna elettorale e la donna scopre che la sera precedente i due erano rimasti chiusi in ascensore insieme. Mevkibe sa che Sanem non è rincasata, ma allora perché sostiene di aver fatto colazione con Can se le ha detto che ha dormito da Ayhan?

Daydreamer cast

Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in Daydreamer – Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.

Potrebbero interessarti Bruno Barbieri 4 Hotel, le anticipazioni della prima puntata della nuova stagione Ascolti tv lunedì 31 agosto: La classe degli asini, Presa Diretta, L’ora della verità Diaco negativo al tampone dopo la sospensione di Io e te: “Non so quando torneremo”