Danza con me 2023: quante puntate, durata e quando finisce lo show di Roberto Bolle

Quante puntate sono previste per Danza con me 2023, lo show di Roberto Bolle in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: come ormai da tradizione, anche quest’anno vedremo solo una puntata che verrà trasmessa oggi, 1 gennaio 2023, dalle ore 21,25 alle ore 23,55 su Rai 1. La durata, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

Ospiti

Quali sono gli ospiti di Roberto Bolle a Danza con me 2023? Gli ospiti della sesta edizione saranno Elio, Virginia Raffaele, che tornerà nello show dopo le partecipazioni nel 2018 e nel 2020, Alberto Angela, che tornerà anche lui nello show dopo la partecipazione nella terza edizione, Claudia Gerini ed Edoardo Leo, con un’esibizione poco “politically correct” sulle festività natalizie, e Paola Minaccioni, che sarà presente in più momenti dello show.

Tra gli ospiti musicali, invece, troveremo Dardust, produttore e musicista, che ha riarrangiato un suo brano, Dune (Space Suite), appositamente per Danza con Me (per un’esibizione di Roberto Bolle ispirata all’arte di Loie Fuller, icona della Belle Epoque, dal titolo Dancing Spirit), Dargen D’Amico, nella doppia veste di cantante e performer, e Blanco, che duetterà con Bolle.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Danza con me 2023 con Roberto Bolle, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda stasera – 1 gennaio 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.