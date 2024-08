Dante: trama, cast e streaming del film di Pupi Avati su Rai 3

Dante è il film di Pupi Avati in onda questa sera, venerdì 23 agosto 2024, su Rai 3 alle ore 21.20. La pellicola, ispirata al libro di Giovanni Boccaccio Trattatello in laude di Dante, narra la vita del poeta Dante Alighieri raccontata dallo stesso Boccaccio: al soggetto del film è ispirato il romanzo di Avati L’alta Fantasia, il viaggio di Boccaccio alla scoperta di Dante. Protagonisti sono Alessandro Sperduti e Sergio Castellitto. Di seguito tutte le informazioni, la trama e il cast.

Trama

Il film vede Boccaccio impegnato nella stesura del “Trattatello in Laude di Dante” e, durante la scrittura, ripercorre la vita del padre della lingua italiana, soffermandosi sugli eventi che maggiormente hanno segnato la sua esistenza. È il 1321 quando Dante muore a Ravenna, lontano dalla sua patria, Firenze. Circa trent’anni dopo, di preciso nel 1350, a Boccaccio viene assegnato il compito di viaggiare fino a Ravenna per condurre nelle mani di Suor Beatrice, figlia di Alighieri, 10 fiorini d’oro a nome dei capitani della compagnia di Orsanmichele. Partendo da Firenze, diretto a Ravenna, il poeta del Decameron ripercorre parte del cammino fatto da Dante negli ultimi anni del suo esilio.

Durante il tragitto verso il monastero di Santo Stefano degli Ulivi, Boccaccio ha modo di incontrare diverse persone più o meno vicine a Dante, tra cui chi lo ha accolto durante l’esilio, chi, invece, lo ha allontano e, infine, la figlia del poeta. È in questo modo che il Boccaccio viene a conoscenza di maggiori dettagli della vita di Alighieri e riesce a ricostruire la sua esistenza e a narrare la storia del sommo poeta fino ai posteri.

Dante: il cast del film

Un cast corale per il film Dante di Pupi Avati, con protagonisti Alessandro Sperduti, Sergio Castellitto, Enrico Lo Verso, Alessandro Haber, Nico Toffoli, Gianni Cavina, Leopoldo Mastelloni, Ludovica Pedetta, Romano Reggiani, Carlotta Gamba, Paolo Graziosi, Mariano Rigillo, Patrizio Pelizzi, Valeria D’Obici, Giulio Pizzirani, Erica Blanc, Morena Gentile, Milena Vukotic. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Sergio Castellitto: Giovanni Boccaccio

Alessandro Sperduti: Dante da giovane

Carlotta Gamba: Beatrice Portinari

Enrico Lo Verso: Donato degli Albanzani

Nico Toffoli: Ser Manetto Donati

Ludovica Pedetta: Gemma Donati da giovane

Erika Blanc: Gemma Donati da anziana

Alessandro Haber: Abate di Vallombrosa

Mariano Rigillo: Meneghino Mezzani

Paolo Graziosi: Alighiero di Bellincione

Leopoldo Mastelloni: Bonifacio VIII

Antonella Ferrari: Madre di Violante

Patrizio Pelizzi: Fazio da Micciole

Rino Rodio: Simone de’ Bardi (marito di Beatrice Portinari)

Valeria D’Obici: Suor Beatrice

Romano Reggiani: Guido Cavalcanti

Patrizia Salis: Cilia di Gherardo Caponsacchi, madre di Beatrice

Giulio Pizzirani: Dante da anziano

Gianni Cavina: Piero Giardino

Morena Gentile: Donna Gozzuta

Cesare Cremonini: Lottieri

Sofia Vittoria Renzi: sorella Beatrice

Valentina P. Lombardi: prostituta di Dante

Rita Carlini: Cionella Alighieri

Streaming e tv

Dove vedere Dante in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 23 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming o on demand tramite la piattaforma RaiPlay.it.