Dallamericaruso – Il concerto perduto: anticipazioni (trama), cast (ospiti) e streaming del docufilm

Questa sera, giovedì 26 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Dallamericaruso – Il concerto perduto, film documentario del 2023 diretto da Walter Veltroni. La pellicola è prodotta da Sony Music e Nexo Digital. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Il docufilm è strutturato in due parti. La prima parte, attraverso le testimonianze di amici e colleghi, racconta la nascita di Caruso, brano composto da Lucio Dalla a Sorrento e pubblicato il 10 ottobre 1986. Ad accompagnare il racconto foto e filmati inediti del viaggio di Dalla a New York e l’interpretazione del brano da parte del pianista Danilo Rea. La seconda parte è il concerto integrale tenuto al Village Gate di New York il 23 marzo 1986 da Lucio Dalla, affiancato dalla sua band storica, gli Stadio.

Dallamericaruso – Il concerto perduto: il cast (ospiti)

Streaming e tv

Dove vedere Dallamericaruso – Il concerto perduto in diretta tv e live streaming? Il docufilm, come detto, va in onda stasera – giovedì 26 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.