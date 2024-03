Dalla strada al palco 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata, 19 marzo

Questa sera, martedì 19 marzo 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quinta puntata di Dalla strada al palco, la terza edizione dello show ideato da Carlo Conti e condotto da Nek che porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip. Dove vedere Dalla strada al palco 2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 per sei settimane a partire dal 20 febbraio 2024.

Dalla strada al palco 2024 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Dalla strada al palco 2024, ma quante puntate sono previste su Rai 2? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima martedì 20 febbraio 2024; la sesta e ultima martedì 26 marzo 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):