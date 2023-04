Dalla strada al Palco 2023: le anticipazioni (concorrenti, cast, ospiti) della terza puntata

Stasera, martedì 11 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza puntata di Dalla strada al Palco, la seconda edizione dello show ideato da Carlo Conti e condotto da Nek che porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (concorrenti, cast e ospiti)

Il format è rimasto invariato rispetto alla prima edizione: in ogni episodio si esibiscono 13 artisti di strada (cantanti, musicisti, ballerini, giocolieri). Il pubblico in studio e i giudici di puntata selezioneranno i tre migliori artisti di strada, meritevoli di partecipare alla finalissima di questa edizione.

I giudici – ribattezzati “passanti importanti” – di questa puntata sono Nino Frassica e J-Ax che affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle 3 performance più belle della serata. Gli artisti selezionati andranno direttamente in finale insieme a quelli della prima e della seconda puntata. Saranno in totale 15 a contendersi il premio di Miglior Artista di Strada D’Italia nel corso dell’emozionante puntata decisiva che si terrà martedì 2 maggio.

I finalisti della scorsa settimana sono stati: la cantante lirica veneta Eleonora Lorenzato, il cantante siciliano Will, nome d’arte di Flavio Coloma, e il duo di cantanti siciliani, ma friulani di adozione, composto da papà Stefano Maria e dal figlio di 11 anni Nicolò Cannizzaro. Ad accompagnare gli artisti sul palco la band del Maestro Luca Chiaravalli.

I busker condivideranno con il pubblico le loro abilità legate ad ogni forma d’arte, dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria, e incanteranno i telespettatori con straordinarie esibizioni all’interno di uno studio che ricrea le gioiose atmosfere delle più belle piazze. Ognuno di loro, oltre al proprio talento, porta con sé una storia personale, a volte commovente, altre volte eccentrica o divertente, ma che non manca mai di suscitare curiosità ed emozioni in chi l’ascolta.

Streaming e tv

Dove vedere Dalla strada al palco in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.