Dalila Di Lazzaro, la vita privata dell’attrice ospite a Oggi è un altro giorno

Dalila Di Lazzaro è una nota attrice ospite questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno. Protagonista di molti film, ha avuto una vita privata molto attiva. Chi è il suo marito o compagno? Sappiamo che è diventata mamma a soli 16 anni: Christian, suo figlio, è nato nel 1969, ma purtroppo è morto in un incidente stradale, nel 1991, a soli 22 anni.

La morte del figlio ha ovviamente segnato per sempre la vita di Dalila Di Lazzaro: “Ho mollato tutto e sono andata sola nel deserto. Volevo il silenzio, il nulla, la natura. Sono fuggita ad Hammamet. Mi sono immersa nel dolore per accettarlo. Poi ho scritto un libro su mio figlio. Ed è stato come fare analisi. Ma ho incontrato genitori che non riescono più a riprendersi. Ho cercato di trasformare il dolore in amore. E non mi sono più sentita sola”.

Dalila Di Lazzaro ha raccontato di essere stata l’amante dell’avvocato Gianni Agnelli, mentre in anni più recenti pare abbia avuto una relazione con Giovanni Terzi, scrittore e giornalista e attuale compagno di Simona Ventura, con Alain Delon e Jack Nicholson, con il quale il rapporto sarebbe durato circa dieci anni. Nel 2019, le è stata attribuita una relazione con il chitarrista Manuel Pia, con il quale ha realizzato il brano Bayla, ma lei ha smentito il flirt.

L’attrice ha avuto anche due gravi incidenti, uno dei quali l’ha costretta a rimanere a letto per 11 anni. Dopo un incidente in scooter, Dalila ha riportato la frattura della prima vertebra del collo ed è rimasta immobile a letto per molto tempo. Il secondo incidente, invece, è avvenuto in piscina e ha causato il sopraggiungere di una malattia cronica.

Nel corso della sua vita, Dalila Di Lazzaro ha raccontato di essere stava vittima di violenza sessuale in tre circostanze diverse: “La prima volta fui violentata da un cugino a soli sei anni. La seconda all’età di 17 anni, al termine di una sfilata. Fui puntata da un tizio che mi sequestrò per quattro giorni, subii ogni genere di patimento. Ma io sono una leonessa, supero ogni cosa. La terza a quarant’anni, tradita da una persona che ritenevo amica. Lui era miliardario: se gli avessi fatto causa mi avrebbe schiacciata – e ha aggiunto –. Sono riuscita a trovare dentro di me la forza di superare questi shock e soprattutto di perdonare”.