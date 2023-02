Da suora a naufraga: Cristina Scuccia nel cast della prossima edizione de L’isola dei famosi

Cristina Scuccia nel cast della prossima edizione de L’isola dei famosi

Cristina Scuccia, nota fino a qualche tempo come Suor Cristina, sarà una delle concorrenti della prossima edizione de L’isola dei famosi, il reality show al via su Canale 5 ad aprile.

È quanto rivela TvBlog, secondo cui alla trasmissione condotta da Ilary Blasi, la cui prima puntata è prevista per lunedì 17 aprile 2023, parteciperanno, tra gli altri, anche Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini e la showgirl Pamela Camassa.

L’ex religiosa, divenuta nota in seguito alla sua partecipazione al talent canoro The Voice, aveva rivelato di non essere più Suor Cristina nel corso di in un’intervista a Verissimo in cui si era mostrata per la prima volta senza velo.

Cristina Scuccia, che oggi vive in Spagna dove lavora come cameriera, al programma di Silvia Toffanin aveva rivelato: “La mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me”.

“Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa. Oggi invece vivo in Spagna e faccio la cameriera” aveva aggiunto l’ex suor Cristina, la quale aveva sottolineato come “il successo non abbia messo in crisi la vocazione ma abbia piuttosto favorito un percorso di crescita”.

“Credo sempre nell’amore, sono innamorata della vita e di me stessa. Bisogna curarsi e amarsi prima di poter pensare agli altri. Ho cambiato l’abito ma l’essenza è sempre quella” aveva affermato Cristina Scuccia, che ora si appresta a diventare una nuova naufraga de L’isola dei famosi.