Chi è Cristina Pedersoli, la figlia di Bud Spencer ospite a Oggi è un altro giorno

Cristiana Pedersoli è la figlia di Carlo Pedersoli, meglio conosciuto come Bud Spencer, il grande attore che ha fatto coppia con Terence Hill in tanti film cult. Cresciuta in una famiglia di artisti, suo nonno era Peppino Amato, che ha prodotto film famosissimi. Classe 1962, la figlia di Bud Spencer è una stimata pittrice e scultrice, che si è anche dilettata nella scrittura di biografie e ricordi del suo amato papà. Cristiana ha pubblicato un bel libro intitolato Mio papà Bud. In seguito è uscito anche il suo secondo lavoro, Un gigante per papà, di grande successo.

Cristina Pedersoli ha un fratello maggiore di nome Giuseppe, carinamente chiamato “Peppotto”, e una sorella minore che si chiama Diamante, detta “Didda”. Bud Spencer aveva riservato un nomignolo anche per Cristiana, ovvero quello di “Cri Cri”. Nel 2010 ha creato una line di salvadanai NO REGRETS, dipinti in terracotta, e ha organizzato spesso mostre, eventi e aste di beneficenza. Cristiana si è anche impegnata nella realizzazione della serie pittorica e scultorea Legami, opere in ferro arrugginito e dipinte in bianco e nero.

Ha un bellissimo rapporto con Terence Hill, che considera come uno zio, dal momento che lo conosce da quando era una bambina: “Quando avevo dieci anni ero innamorata di lui, era di una bellezza incredibile, con modi sempre gentili e affabili. Ogni tanto viene a cena a casa di mamma, ci lega un affetto profondo”.

Cristina Pedersoli ha anche usato parole dolcissime per parlare di suo papà Bud Spencer: “Faceva comparire una moneta dietro il mio orecchio, una volta perfino un pulcino. La cosa più incredibile era quando si infilava una sigaretta accesa nella bocca, e poi l’apriva con la cicca ancora incandescente. Il profumo era inconfondibile, Eau d’Orange Verte di Hermès. Ho continuato a sentirlo anche dopo che se ne è andato”. Cristina è mamma e ha due figli che si chiamano Sofia e Nicolò.