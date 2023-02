Chi è Cristina Di Tella, l’imitatrice di Belve

Star di TikTok e dei social, Cristina Di Tella è pronta a sbarcare in tv, con il programma Belve, in onda in prima serata su Rai 2. Nonostante la giovane età, Cristina Di Tella è un’imitatrice molto in gamba. Ha 24 anni ed è originaria di Termoli, in Molise. È capace di replicare perfettamente le intonazioni, ma anche la mimica facciale dei personaggi che prende di mira.

Il suo nickname è “Cristinaditellacdt”, ha 23 anni e le sue performance, tra imitazioni e parodie, le hanno permesso di avere oltre 280.000 follower su TikTok e su Instagram altri 63mila fan. Tra le sue ultime spassose imitazioni, quelle di Antonio Cassano, Chiara Ferragni e Ornella Vanoni. Molto brava con i social, Cristina Di Tella è assai riservata sulla sua vita privata, non sappiamo quindi se ha o meno un fidanzato.

“Ho sempre avuto questa voglia di imitare, ho sempre ricordato le frasi celebri delle persone e per caso ho iniziato su TikTok. Faceva già ridere ai miei amici, ai miei parenti, allora è venuto naturale farlo anche su TikTok”. L’imitatrice che ora approda in tv con il programma di Francesca Fagnani Belve ha dovuto anche fare i conti con gli hater: “Mi dicevano che non ho niente da fare, che mi devo andare a trovare un lavoro, io non li ho mai risposti anzi li ho sempre cancellati tutti. Non sono molto diplomatica come persona, mi verrebbe sempre di rispondergli a tutti”.