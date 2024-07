Crazy e Rich: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, mercoledì 10 luglio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Crazy e Rich (Crazy Rich Asians), film del 2018 diretto da Jon M. Chu. La pellicola, adattamento cinematografico del romanzo Asiatici ricchi da pazzi scritto da Kevin Kwan, vede la partecipazione di un cast completamente asiatico fra cui Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan, Lisa Lu, Awkwafina, Ken Jeong e Michelle Yeoh. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Rachel Chu, professoressa di economia all’Università di New York, viene invitata dal suo fidanzato Nick Young, un professore di storia, ad un matrimonio a Singapore, dove incontrerà anche la famiglia di lui. Nel frattempo, Radio1Asia rivela a tutti la loro relazione e anche la madre di Nick viene a saperlo. All’aeroporto John F. Kennedy, Rachel si sorprende nell’apprendere che Nick ha dei biglietti aerei in prima classe. Quando lei gli chiede della sua famiglia, lui le rivela che fa parte di una famiglia di ricchi imprenditori edili.

Il giorno dopo Rachel incontra Goh Peik Lin, sua compagna di stanza del college. Rachel è sorpresa dalla ricchezza e dal lusso della villa di Peik Lin e mentre stanno chiacchierando rivela che è la fidanzata di Nick. Peik Lin la aiuta a rinnovare il suo look, prima di incontrare la famiglia Young, e la porta a casa del fidanzato, dove si ritrova nel mezzo di una enorme festa dove tutti già la conoscono. Dopo diverse figuracce ed aver incontrato la madre di Nick, che la disprezza, riesce a conquistare la nonna di Nick che la invita a casa loro per fare i ravioli cinesi.

Rachel è poi invitata alla festa di addio al nubilato di Araminta, mentre Nick va all’addio al celibato di Colin. Araminta porta le ragazza al resort di famiglia per fare shopping e farsi fare dei massaggi. Qui Rachel incontra Amanda, l’ex di Nick, che la minaccia velatamente. Tornata nella sua camera, scopre un pesce morto nel suo letto con la scritta “gold digging bitch” (stronza arrivista) sulla finestra. Mentre seppellisce il pesce sulla spiaggia con Astrid, la cugina di Nick, lei le rivela che anche il suo matrimonio non sta andando tanto bene e che suo marito ha un’amante. Nel frattempo Nick confessa a Colin di voler chiedere la mano a Rachel e nonostante Colin sia felice per lui, solleva anche il dubbio che il loro matrimonio non verrà mai accettato per via delle origini cinesi-americane della fidanzata.

Quando Nick e Rachel si riuniscono, Nick scopre che Rachel non è solo arrabbiata per via delle vessazioni che sta subendo, ma anche perché il fidanzato non le aveva mai rivelato niente della sua famiglia. Lui si scusa e la porta a casa per la preparazione dei ravioli cinesi. Qui la madre di Nick le dice che la nonna non donerà mai l’anello di famiglia a Nick come anello di fidanzamento per Rachel e che la ragazza non sarà mai abbastanza per il figlio.

Rachel, ferita, vuole ritornare a casa, ma Peik Lin le trova un vestito per il matrimonio e riesce a convincerla ad andare. Astrid trova il coraggio di lasciare il marito. Al matrimonio, la nonna di Nick gli proibisce di avere una relazione con la ragazza e rivela di aver ingaggiato un investigatore privato per scoprire che il padre che Rachel aveva sempre creduto morto, è vivo e vegeto in Cina, mentre lei è la figlia dell’amante della madre. Devastata, Rachel scappa e Nick la insegue nonostante le minacce di diseredarlo.

Crazy e Rich: il cast

Abbiamo visto la trama di Crazy e Rich, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Constance Wu: Rachel Chu

Henry Golding: Nick Young

Gemma Chan: Astrid Young-Teo

Lisa Lu: Shang Su Yi

Awkwafina: Goh Peik Lin

Ken Jeong: Goh Wye Mun

Michelle Yeoh: Eleanor Sung-Young

Pierre Png: Michael Teo

Nico Santos: Oliver T’Sien

Ronny Chieng: Eddie Cheng

Selena Tan: Alexandra ‘Alix’ Young

Tan Kheng Hua: Kerry Chu

Koh Chieng Mun: Neena

Jimmy O. Yang: Bernard Tai

Amy Cheng: Jacqueline Lang

Markus Mok: Calvin Tee

Peter Carroll: Lord Calthorpe

Sonoya Mizuno: Araminta

Streaming e tv

Dove vedere Crazy e Rich in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 10 luglio 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.